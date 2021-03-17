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Разработка и производство модернизированного самолета Ил-103 планируется в Венгрии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Разработка и производство модернизированного самолета Ил-103 планируется в Венгрии

Ксения Монахова

Технологии

Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, вместе с венгерской компанией Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии. Об этом в среду, 17 марта, заявил Минпромторг России.

— Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ, — говорится в сообщении.

Модернизировать планируется ранее выпущенный одномоторный четырехместный самолет с поршневым двигателем. Отмечается, что его эксплуатация возможна при различных климатических условиях с коротких ВПП, а также с грунтовым покрытием.

Министерство рассчитывает на то, что данный проект поможет обеим сторонам выбраться с улучшенными воздушными суднами на новые рынки. Планируется провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации, а также модернизации самолета судна.

На базе модернизированного Ил-103 в перспективе будут выпускать разные версии судна — учебные, частные, для туризма и экстренной транспортировки, передает ТАСС.

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