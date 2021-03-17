Россиянка нашла убийц своего отца спустя 24 года

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В Великом Новгороде девушка, пережившая гибель отца, стала следователем и нашла убийц спустя 24 года.

Отец девушки, который был предпринимателем, в 90-е отказался платить дань одной из теневых преступных группировок, которые орудовали в городе. За отказ платить его расстреляли в собственном подъезде.

Подозреваемых в убийстве задержали, однако по какой-то причине позднее они были отпущены на свободу.

— Когда произошло убийство отца, тогда что-то щелкнуло в голове и я однозначно решила: только юридический, — рассказала дочь убитого предпринимателя.

Девушке в итоге удалось добиться своего. Став следователем, она добилась возобновления уголовного дела и задержала киллеров, которые убили ее отца.

На данный момент следствие передало все доказательства преступления в суд, пишет РЕН.ТВ.

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