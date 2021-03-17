Российского посла в США пригласили в Москву для обсуждения отношений с Вашингтоном

Фото: Минобороны РФ

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультации в Москву, во время которых проведут оценку перспектив отношений с Вашингтоном. Об этом в среду, 17 марта, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

— Посол России в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что американская администрация находится у власти уже почти два месяца, а значит, стоит оценить действия президента США Джо Байдена и его команды.

В министерстве уточнили, что Россия заинтересована в развитии отношений с США, а также в недопущении их необратимой деградации, пишет РИА Новости.

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