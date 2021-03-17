Названа станция метро, которая лучше других подходит для романтической встречи

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

В Московском метрополитене есть станция, которая лучше других подходит для романтической встречи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал историк, москвовед Роман Гончаров.

Он считает, что одна из самых подходящих для свидания станций метро — «Площадь революции». В ее арочных сводах есть множество скульптур с реальными прототипами. Эксперт советует обратить внимание на статую, изображающую матроса-сигнальщика Олимпия Рудакова: он прославился тем, что вальсировал с британской королевой Елизаветой II на ее коронации.

После встречи на «Площади революции» уместнее всего продолжить прогулку на Никольской улице. По словам Гончарова, она в любое время года привлекает пары своим декором в виде сетки огоньков.

По мнению эксперта, с течением времени люди не перестали воспринимать романтику метро. Гончаров напомнил об известном клипе на песню «Странные танцы» группы «Технология», снятом в метрополитене.

— Это одна из самых романтичных песен, под нее в свое время все свидания проходили. А клип снимали непосредственно в метро — даже не в центре, а на станции «Беляево», — прокомментировал Гончаров.

По сей день Московский метрополитен играет более значительную роль, чем обычное средство передвижения для жителей столицы.

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