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Полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины у ресторана на востоке Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины у ресторана на востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Хвалынский бульвар Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в избиении мужчины у ресторана на востоке Москвы. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-службаГУ МВД России по столице.

— Вечером 16 марта на Хвалынском бульваре сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Приняты меры к установлению, розыску и задержанию соучастников преступления, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что нападение произошло вечером 15 марта у входа в ресторан на улице Маршала Полубоярова. Неизвестные совершили нападение и избили руками и ногами пострадавшего. Мужчину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа.

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