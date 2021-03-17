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Разведка США выразила беспокойство растущим экстремизмом внутри страны
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Разведка США выразила беспокойство растущим экстремизмом внутри страны

Никита Абрамов

В мире

Разведка США обеспокоена растущим экстремизмом внутри страны. Об этом говорится в докладе Офиса директора национальной разведки, который рассекретили в среду, 17 марта.

— Разведывательное сообщество считает, что склонные к насилию экстремисты, мотивированные различными идеологиями и подстегнутые недавними политическими и социальными событиями в Соединенных Штатах, представляют повышенную угрозу стране в 2021 году, — цитирует РИА Новости доклад разведки.

Разведка считает, что угроза со стороны экстремистских группировок начала повышаться в 2019 году.

Также отмечается, что, предположительно, члены группировок, которые отстаивают расовое превосходство белых людей, имеют связи в других странах, что не может не беспокоить разведку.

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