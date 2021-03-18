Госинспекция выявила почти 20 объектов самостроя в центре Москвы за февраль

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы в феврале 2021 года обнаружила 17 объектов самовольного строительства на территории Центрального административного округа столицы.

За месяц ведомство провело 885 контрольно-инспекционных мероприятий, в ходе которых было выявлено 134 нарушения земельно-имущественного законодательства, в том числе 17 объектов самовольного строительства.

При этом 79 процентов нарушений были связаны с использованием городских объектов нежилого фонда, десять процентов — с использованием земельных участков без соответствующих документов, восемь процентов — нарушения разрешенного использования, около трех процентов — нарушения требований и ограничений по использованию земельных участков, связанных со строительством и реконструкцией.

Среди выявленных 17 объектов самостроя — 13 капитальных объектов, среди которых были пристройки и надстройки, и четыре некапитальных (бытовки, навесы). Два объекта уже демонтированы, по остальным ведутся работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

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