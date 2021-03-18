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Москвичам рассказали, как арендовать площадки в учреждениях культуры для мероприятий
Фото: Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как арендовать площадки в учреждениях культуры для мероприятий

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Арбат, 53с1Карта всех событий

В столице сервис «Вместе с культурой» предоставляет доступ ко всем организациям, которые сдают свои помещения для проведения семинаров, лекций, выставок, конференций и благотворительных вечеров.

С помощью сервиса в культурных учреждениях города помещения были забронированы более чем на 260 часов. Наибольшим спросом пользовались библиотеки в центре и на севере Москвы, а также в Зеленограде. Там проводились тренинги, мастер-классы, кинопоказы и репетиции.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что с помощью интегрирования цифровых технологий в инфраструктуру города можно создать новые возможности для горожан.

— В сервисе «Вместе с культурой» на единой площадке представлены все городские учреждения культуры, которые предлагают удобные помещения для семинаров, лекций, выставок, конференций, благотворительных вечеров или концертов, — уточнил Евгений Козлов.

На данный момент сервис позволяет взять в аренду актовые залы, аудитории, лектории и другие типы помещений в различных культурных учреждениях столицы, среди которых Московский академический театр сатиры, Мемориальная квартира А.С. Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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