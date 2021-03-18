За сутки в Москве выявили 1934 новых случая коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве за последние сутки выявили 1934 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в четверг, 18 марта, в Telegram-канале.

Всего в столице за все время пандемии выявили 1 006 415 случаев коронавируса. Выздоровели за все время 926 254 человека, скончались от инфекции 15 973 пациента. Под наблюдением врачей остаются 64 188 человек.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 9803 случая коронавируса.

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