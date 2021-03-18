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Названы самые популярные даты и площадки для регистрации брака в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Названы самые популярные даты и площадки для регистрации брака в Москве

Елизавета Борисова

Город

Столичные молодожены подали более 28 тысяч заявлений на регистрацию брака на этот год. Однако многие предпочли сделать это в электронном виде. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Самыми популярными летними датами свадеб на данный момент стали 17 июля и 21 августа.

По словам исполняющей обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, 12 и 20 февраля официально зарегистрировали свои отношения уже 1400 пар.

Самыми популярными местами проведения регистраций брака стали Таганский, Шипиловский, Кутузовский отделы ЗАГС, а также дворцы бракосочетания № 3, 5 и Дворец на ВДНХ, в который на 21 августа подано почти максимальное количество заявлений.

В последнее время стало актуально отдавать предпочтение нестандартным столичным площадкам. Популярностью пользуются особняк «Роял» и башня «ОКО», особняк на Волхонке, усадьба Муравьевых-Апостолов, усадьба Остафьево, особняк в Серебряном бору, Центр искусств храма Христа Спасителя, Центральный московский ипподром, храм Матроны Московской и Московский планетарий.

Выбрать необычную площадку для регистрации брака можно в отделе столичных ЗАГСов или на платформе mos.ru. Госпошлина составит 350 рублей, при подаче электронной заявки предоставляется скидка, поэтому стоимость услуги составит 245 рублей.

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