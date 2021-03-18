«Геликон-опера» зовет на «Арт-маскарад»

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 19/16с1 Карта всех событий

Акция «Ночь театров» пройдет 27 марта в столице. «Геликон-опера» приглашает гостей провести этот вечер вместе. Здесь откроется выставка театральных костюмов «Арт-маскарад», воссозданных по эскизам Льва Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина. Об экспонатах выставки расскажет заведующая отделом выставочных проектов «Геликон-оперы» Анна Грибкова-Тхостова.

После экскурсии гости будут приглашены в исторический Белоколонный зал княгини Шаховской на мастер-класс об оперном искусстве для участников молодежной программы оперных артистов «Геликона». Его проведет художественный руководитель и основатель театра Дмитрий Бертман.

Регистрация на мероприятия «Геликон-оперы» откроется 20 марта на сайте театра.

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