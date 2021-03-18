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Врачи рассказали москвичам, как защитить себя в весенний сезон аллергии
Фото: www.pixabay.com

Врачи рассказали москвичам, как защитить себя в весенний сезон аллергии

Илья Ашуров

Здоровье

Врачи посоветовали москвичам, подверженным аллергическим реакциям, носить в открытой городской среде маску и очки в весенний сезон, полоскать горло и орошать нос специальными растворами, а также чаще делать влажную уборку. Об этом и других рекомендациях рассказали врачи отделения аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова и Елена Мухина.

Аллергия на природные вещества довольно распространенное явление. Людям, испытывающим ее пагубные последствия, стоит предпринять ряд мер, особенно в весеннее-летний период. Заведующая отделением аллергологии и иммунологии столичной больницы № 52 Елена Бобрикова советует использовать маску и очки (в том числе солнцезащитные). По ее словам, они хорошо предохраняют от воздействия аллергенов. В период активного цветения растений маска защитит от контакта с пыльцой. Очки уберегут от нежелательных воздействий слизистую оболочку глаз. Кроме того, аллерголог посоветовала орошать полость носа солеными растворами, а также полоскать горло и промывать глаза.

Согласно рекомендациям аллерголога, совершать прогулки желательно в вечернее время после дождя, так как концентрация пыльцы в воздухе в ранние часы значительно выше. При возвращении домой также нужно предпринимать ряд действий.

— После возвращения с улицы сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пыльца", – приводит слова Бобриковой РИА Новости.

Чтобы уберечь себя от пагубного контакта с аллергенами, важно также заботиться о микроклимате внутри квартиры. Эксперт рекомендует регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещение и использовать воздухоочистители с угольными фильтрами. .

В свою очередь врач аллерголог-иммунолог Ольга Мухина рекомендует людям, подверженным аллергическим реакциям, менять в период палинации климатическую зону.

— Планируя очередной отпуск, необходимо узнать сроки цветения растений в районе выбранного вами курорта. В воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже. А вот поездок за город рекомендую избегать, как и занятий садоводством, стрижки газонов и другой активности, связанной с риском повышенной экспозиции пыльцы растений, – рассказала Мухина информагентству.

Кроме того, врач посоветовала аллергикам исключить из рациона питания перекрестно-реагирующие продукты и придерживаться гипоаллергенной диеты. Также не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он способствует расширению кровеносных сосудов и затрудняет дыхание.

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