Одиннадцатилетний мальчик выпал с балкона на 25-м этаже в Новочебоксарске и выжил

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В Новочебоксарске в Чувашской Республике мальчик выпал с балкона на 25-м этаже жилого дома. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ региона. По информации ведомства, ребенку 11 лет.

По словам следователей, ранним утром ребенок поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова и упал с общего балкона на припаркованную «газель». В данный момент пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением врачей.

Причины и обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет, сообщает РИА Новости.

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