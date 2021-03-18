Названы способы навести порядок в доме при помощи контейнеров и ящиков

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День ящиков, ящичков и коробочек отмечается 18 марта, поэтому наступивший четверг прекрасно подходит для наведения порядка в доме. Портал Nation News выяснил, что нужно сделать для того, чтобы вещи и продукты аккуратно хранились.

Например, для кухонных принадлежностей удобно использовать вертикальные держатели для бумаги. Дело в том, что в них можно сложить, к примеру, фольгу, пакеты или пергамент для запекания. Данный канцелярский предмет легко может поместиться в шкафу. Его также можно повесить на стену. Помимо этого, в лотках можно хранить босоножки, сланцы и тапочки.

Незаменимыми для хозяйки могут стать прозрачные поддоны, в которых можно складывать бутылки, термокружки, контейнеры и банки. Дополнительным преимуществом данных емкостей являются вырезанные в торцевых стенках ручки. Таким образом, поддон легко будет доставать с полки, чтобы взять нужный контейнер.

Тем, кто часто выкидывает еду, понравится корзина для быстропортящихся продуктов. Для этого нужно выделить в холодильнике отдельный контейнер, на котором желательно обозначить, что содержимое ящика нужно быстрее съесть. Тот, кто захочет перекусить, обязательно обратит на это внимание.

При этом под другие продукты можно использовать проволочные корзины различных размеров. В них можно хранить крупы, фрукты и овощи, а также бутылки с водой. Основное преимущество таких корзин в том, что их содержимое легко увидеть, поэтому нужный предмет найдется без особых затруднений.

Подвесные органайзеры для детских игрушек можно использовать для хранения обуви в шкафу или ванных принадлежностей. Их также можно применять для складирования зарядок, батареек и разных проводов.

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