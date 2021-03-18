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Торговавшего наградами СССР мужчину задержали в центре столицы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Торговавшего наградами СССР мужчину задержали в центре столицы

Никита Абрамов

Происшествия

В центре Москвы полицейские задержали продавца, который пытался реализовать государственные награды СССР. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЦАО.

Мужчину задержали на Арбате при попытке сбыта медалей «За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», «За освоение целинных земель», «200 лет МВД России». Злоумышленник признался, что купил эти награды в интернете. Исследование показало, что медали являются подлинными.

На данный момент устанавливаются владельцы изъятых наград. Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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Государственные наградыулица Арбатполиция
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