Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Открытая репетиция спектакля «Провинциальные анекдоты» пройдет в Театре на Покровке
Главный режиссер «Театра на Покровке» Геннадий Шапошников / Фото: Официальный сайт Театра драмы имени М. Горького

Открытая репетиция спектакля «Провинциальные анекдоты» пройдет в Театре на Покровке

Ольга Маркова

Культура

Театр на Покровке 27 марта примет участие в акции «Ночь театров». Вниманию гостей будет предложена открытая репетиция спектакля «Провинциальные анекдоты», где зрители смогут не только увидеть работу над постановкой, но и поучаствовать в ее создании.

В открытой репетиции будут заняты заслуженные артисты России Наталья Гребенкина и Юрий Финякин, артисты Евгений Булдаков и Владимир Щербаков.

По словам режиссер Александра Вельмакина, театр откроет зрителям дверь в свои будни и попытается вместе с ними получить ответы на вопросы: «Почем нынче бескорыстие? Верит ли кто-нибудь в наше время в истинное бескорыстие, в честных людей? Почему так просто можно забросать камнями потенциального ангела?».

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

акциятеатркультура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте