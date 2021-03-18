Открытая репетиция спектакля «Провинциальные анекдоты» пройдет в Театре на Покровке

Главный режиссер «Театра на Покровке» Геннадий Шапошников / Фото: Официальный сайт Театра драмы имени М. Горького

Театр на Покровке 27 марта примет участие в акции «Ночь театров». Вниманию гостей будет предложена открытая репетиция спектакля «Провинциальные анекдоты», где зрители смогут не только увидеть работу над постановкой, но и поучаствовать в ее создании.

В открытой репетиции будут заняты заслуженные артисты России Наталья Гребенкина и Юрий Финякин, артисты Евгений Булдаков и Владимир Щербаков.

По словам режиссер Александра Вельмакина, театр откроет зрителям дверь в свои будни и попытается вместе с ними получить ответы на вопросы: «Почем нынче бескорыстие? Верит ли кто-нибудь в наше время в истинное бескорыстие, в честных людей? Почему так просто можно забросать камнями потенциального ангела?».

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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