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Более 800 учеников Москвы стали участниками регионального этапа конкурса сочинений
Фото: Pixabay

Более 800 учеников Москвы стали участниками регионального этапа конкурса сочинений

Елизавета Борисова

Город

В этом году на региональном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 864 учащихся школ и колледжей Москвы. На федеральном уровне столицу представят три лучших сочинения. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Большая часть сочинений была посвящена военной тематике — истории семей и великим подвигам наших соотечественников в трагические и героические для страны годы. По данным пресс-службы, победителей конкурса определили в трех возрастных категориях.

Среди работ учащихся 5–7-х классов лучшим признали сочинение пятиклассницы Дарьи из школы № 1103, которая написала сказку о живой природе переживающей ужасы войны.

В возрастной категории учащихся 8-9 классов победила восьмиклассница Мария из школы №1371 «Крылатское». Она поделилась своими размышлениями о впечатлениях современной девочки-подростка о произведениях, в которых описываются военные тяготы.

Среди 10–11-х классов и студентов колледжей победителем выбрали десятиклассника Михаила из школы № 667 имени Героя Советского Союза Самсонова. Его сочинение рассказывает о работах поисковых отрядов и о бойцах, защищавших родную землю ценой своей жизни.

Федеральный этап конкурса продлится до 15 апреля. По итогам творческой борьбы будет издан сборник лучших сочинений о Великой Отечественной войне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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