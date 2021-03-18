Театр Романа Виктюка пригласил москвичей на интеллектуальную битву

Фото: Вечерняя Москва

Театр Романа Виктюка примет участие в общегородской акции «Ночь театров». 27 марта художественный руководитель театра Денис Азаров примет участие в онлайн-встрече руководителей московских театров «6 откровений о будущем».

Интеллектуальная игра «Знатоки Театра Романа Виктюка», приуроченная к 110-летию со дня рождения выдающегося драматурга современности Теннесси Уильямса, пройдет в очном формате. На нее приглашаются прежде всего зрители, хорошо знакомые со спектаклями «И вдруг минувшим летом» в постановке Романа Виктюка и «Орфей» в постановке Сергея Захарина — конкурсы и задания будут связаны именно с этими постановками.

У участников игры будет возможность проверить себя, внимательность и интуицию, поделиться впечатлениями о спектаклях и трактовками смыслов с артистами, которые в этот день будут в экспертном совете: Мария Матто, Павел Новиков, Анна Нахапетова, Михаил Половенко.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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