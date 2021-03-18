Работы по очистке затороопасных участков русел рек в ТиНАО подходят к концу

Фото: Youtube / Городское хозяйство Москвы

В ТиНАО завершаются работы по очистке затороопасных участков русел рек. Об этом сообщает Tеlegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в четверг, 18 марта.

Специалисты очищают от кустарника, упавших деревьев, случайного мусора русла рек и их притоков, чтобы избежать паводков.

— Работы проводятся на 17 участках общей протяженностью около 22 километра, — говорится в сообщении.

В пресс-службе городского хозяйства уточнили, что было очищено свыше 15 километров, на утилизацию отправили 118 кубометров древесно-растительных остатков и мусора.

Работы будут завершены в течение этой недели, добавили в пресс-службе.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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