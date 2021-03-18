Музей Тропинина расскажет о русском театре в живописи

Фото: Анна Быкова

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени 27 марта станет участником акции «Ночь театров».

На творческой встрече с Александром Васильевым, историком моды, коллекционером и куратором выставки «Старинные вышивки» и заслуженным работником культуры РФ Владимиром Богачевым гости музея поговорят о русском театре в живописи.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте музея.

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