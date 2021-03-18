Рабочие завершают строительство дома по реновации в Головинском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 55А Карта всех событий

В Головинском районе завершается строительство дома по программе реновации. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом находится по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55а. Здание введут в эксплуатацию до конца года. В настоящее время уже завершен монтаж конструкций здания, а монтаж оконных блоков находится на финальной стадии. Также ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты подземного паркинга. Фасады здания облицуют панелями с отделкой из керамического фасадного кирпича. На них установят корзины под кондиционеры.

Дом рассчитан на 225 квартир. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В вестибюле жилой части каждой секции разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, а также зона почтовых ящиков. В доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.

Придомовую территорию обустроят и озеленят. Здесь установят детскую и спортивную площадки. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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