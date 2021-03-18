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Депутат Госдумы рассказал о тесной взаимосвязи соцсетей и экономики
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Депутат Госдумы рассказал о тесной взаимосвязи соцсетей и экономики

Елена Фролова

Внутренняя политика

Социальные сети в современном мире приобрели новое значение. Они стали инструментом для нанесения удара по экономике противника. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов, сообщил портал Nation News.

Он пояснил, что, по его мнению, действия Роскомнадзора, предпринятые в отношении Twitter в России, нужно было совершить еще раньше. В качестве примера он привел политику Китая.

— Там еще 15 лет назад создали свои мобильные приложения и поисковики. Поэтому страна не опасается отключений от каких-либо сервисов, а находится в хорошей боевой форме, — объяснил парламентарий.

По его словам, в этой стране понимают, что планета перешла в фазу третьей мировой войны, без применения оружия. Это так называемая медиавойна, по законам которой с помощью информационных вбросов и хакерских атак наносят колоссальный ущерб экономике противника. Он также добавил, что российским властям надо было раньше и гораздо мягче начать процесс ухода от западных социальных сетей.

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