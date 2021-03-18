Сотрудники Росгвардии помогли пожилой москвичке вернуться домой

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

Столичные росгвардейцы помогли 81-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти, вернуться домой. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по городу Москве.

Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о нахождении пожилой женщины на Митинской улице без верхней одежды. Прибыв на указанный адрес, пенсионерку обнаружили замерзшей и в растерянном состоянии. Пожилая женщина не могла вспомнить место своего проживания и причину пребывания на улице.

Пенсионерку одели в бушлат и посадили в служебный автомобиль, после чего вызвали бригаду врачей. После установления личности и осмотра женщины медицинскими сотрудниками госпитализация не понадобилась, пенсионерка была доставлена родственникам.

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