СМИ: 20 монахинь задержали в Среднеуральском монастыре из-за проблем с регистрацией

Фото: sudak.rk.gov.ru

В Среднеуральском монастыре задержаны 20 монахинь из-за проблем с регистрацией. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ural Mash».

Полицейские и сотрудники УФМС прибыли на территорию монастыря для проверки документов. У 20 монахинь и 5 мужчин из Узбекистана возникли проблемы с регистрацией.

Всех их доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

Видео: Telegram / Ural Mash

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