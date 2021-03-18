Работу павильона-трансформера для пациентов с COVID-19 показали в Петербурге

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Специалисты уникального медицинского учреждения в Госпитале для ветеранов войн рассказали, как осуществляется помощь пациентам, больным COVID-19. Об этом сообщили «Невские новости».

Павильон-трансформер находится по адресу: улица Народная, дом 21. Главный врач Максим Кабанов пояснил, как проводится работа комплекса, а также, сколько в настоящее время там находится людей, борющихся с новой инфекцией.

— Сейчас госпиталь работает в режиме инфекционного стационара. В корпусе реанимация заполнена полностью — это 20 коек, в павильоне-трансформере 215 пациентов, — отметил Максим Кабанов.

По его словам, на 1479 коек во всем медучреждении приходится порядка 1800 сотрудников.

Пятиэтажный новый корпус начал свою работу в декабре 2020 года. Здание было возведено менее чем за полгода. Оно оснащено всем необходимым, современным медицинским оборудованием.

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