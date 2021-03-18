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Дом русского зарубежья расскажет москвичам о «трех жизнях Русского Пьеро»
Вертинский-Пьеро.jpg

Дом русского зарубежья расскажет москвичам о «трех жизнях Русского Пьеро»

Ольга Маркова

Культура

Дом русского зарубежья им. А.Солженицына в рамках общегородской акции «Ночь театров» пригласил москвичей 27-го марта на лекцию-экскурсию «Александр Вертинский. Три жизни Русского Пьеро».

Александр Вертинский принадлежит к числу наиболее ярких русских исполнителей первой половины XX столетия. Его жизнь была вечным путешествием. Разнообразие сюжетов его произведений не менее велико, чем количество стран, в которых ему довелось побывать. Еще больше событий, свидетелем и участником которых он был.

Участникам акции предстоит пройти по вехам жизненного пути великого мастера слова и образа.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте музея.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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