Дом русского зарубежья расскажет москвичам о «трех жизнях Русского Пьеро»

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Дом русского зарубежья им. А.Солженицына в рамках общегородской акции «Ночь театров» пригласил москвичей 27-го марта на лекцию-экскурсию «Александр Вертинский. Три жизни Русского Пьеро».

Александр Вертинский принадлежит к числу наиболее ярких русских исполнителей первой половины XX столетия. Его жизнь была вечным путешествием. Разнообразие сюжетов его произведений не менее велико, чем количество стран, в которых ему довелось побывать. Еще больше событий, свидетелем и участником которых он был.

Участникам акции предстоит пройти по вехам жизненного пути великого мастера слова и образа.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте музея.

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