Дом русского зарубежья расскажет москвичам о «трех жизнях Русского Пьеро»
Дом русского зарубежья им. А.Солженицына в рамках общегородской акции «Ночь театров» пригласил москвичей 27-го марта на лекцию-экскурсию «Александр Вертинский. Три жизни Русского Пьеро».
Александр Вертинский принадлежит к числу наиболее ярких русских исполнителей первой половины XX столетия. Его жизнь была вечным путешествием. Разнообразие сюжетов его произведений не менее велико, чем количество стран, в которых ему довелось побывать. Еще больше событий, свидетелем и участником которых он был.
Участникам акции предстоит пройти по вехам жизненного пути великого мастера слова и образа.
Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте музея.
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