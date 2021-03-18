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Арт-кластер «Таврида» в Крыму откроется для посещения в 2021 году
Фото: Pixabay

Арт-кластер «Таврида» в Крыму откроется для посещения в 2021 году

Иван Юминов

Общество

Территория арт-кластера «Таврида» в Крыму откроется для посещения всех желающих в этом году. Об этом рассказал руководитель проекта Сергей Першин в четверг, 18 марта.

— В этом году мы откроем эту площадку для всех жителей и гостей полуострова, и она станет настоящим местом туристического притяжения. Я хочу поблагодарить от лица тысяч молодых профессионалов творческой сферы, креативных индустрий, что вы поддерживаете трансформацию нашего проекта, и он из маленького форума превратился в настоящий арт-кластер здесь, под Судаком, на берегу Черного моря, — заявил он.

Арт-кластер входит в национальный проект «Образование», общий бюджет которого составляет около 784,5 миллиардов рублей. Он призван обеспечить конкурентоспособность российского образования, отмечает ТАСС.

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КрымТавридаНациональный проект
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