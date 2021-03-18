Мужчина попал в больницу после падения из окна отеля в центре Москвы

Фото: pixabay / Maximilian Weber

Россия, Москва, улица Рождественка, 3/6с1 Карта всех событий

Мужчина выпал из окна гостиницы в центре Москвы, сейчас он в больнице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел примерно в 17:10 возле отеля на улице Рождественке.

— Обнаружен мужчина с травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты, — сообщил представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

СМИ утверждают, что мужчина находился в номере отеля не один, а вместе с девушкой. Она якобы пыталась удержать его, но он все же сорвался и упал с третьего этажа.

Читайте также: Одиннадцатилетний мальчик выпал с балкона на 25-м этаже в Новочебоксарске и выжил