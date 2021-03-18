«Ночь театров» пройдет в Музее Паустовского

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мемориальный дом-музей К. Г. Паустовского 27 марта примет участие в акции «Ночь театров». Своей основной аудиторией музей видит юных москвичей и их родителей.

В начале вечера для зрителей прозвучат произведения Паустовского «Телеграмма», «Похождения жука-носорога» и «Кот-ворюга». Исполнят их воспитанники детского литературно-этнографического театра «Наследие».

Арт-чердак «Мамин театр» представит спектакль для детей и взрослых «Мой зоопарк».

Завершит встречу лекция-концерт «Театр Паустовского». Гости музея услышат рассказ о малоизвестной стороне творчества Паустовского — драматургии — в сопровождении музыки к спектаклям по произведениям писателя. Прозвучат сочинения Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, Виктора Трамбицкого.

Для участия в акции необходимо получить бесплатные билеты на сайте музея.

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