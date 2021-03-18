Захарова: Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов

Фото: МИД РФ

Социальная сеть Twitter не занимается блокировкой прямых угроз в адрес российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в четверг, 18 марта.

— Прямые угрозы, в том числе в адрес российских дипломатов, Министерства иностранных дел, либо вообще не блокируются, хотя мы обращаем внимание сети, либо блокируется через несколько месяцев нашей кропотливой работы в этом направлении, — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее стало известно о замедлении Роскомнадзором работы Twitter в России на всех компьютерах и на половине мобильных устройств.

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