Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Захарова: Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов
Фото: МИД РФ

Захарова: Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов

Иван Юминов

Внешняя политика

Социальная сеть Twitter не занимается блокировкой прямых угроз в адрес российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в четверг, 18 марта.

— Прямые угрозы, в том числе в адрес российских дипломатов, Министерства иностранных дел, либо вообще не блокируются, хотя мы обращаем внимание сети, либо блокируется через несколько месяцев нашей кропотливой работы в этом направлении, — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее стало известно о замедлении Роскомнадзором работы Twitter в России на всех компьютерах и на половине мобильных устройств.

Читайте также: МИД призвал россиян подходить к зарубежным поездкам с осторожностью

российские дипломатысоциальная сеть TwitterМария Захарова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте