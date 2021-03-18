Две гориллы заразились COVID-19 в Пражском зоопарке

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Коронавирус был обнаружен у двух самок горилл из Пражского зоопарка. Об этом сообщил его директор Мирослав Бобек в четверг, 18 марта.

— Коронавирус выявлен у двух самок горилл — Камбы и Бикиры. Камба — самый старший член стаи горилл в нашем зоопарке. Ей уже почти 50 лет. Ее состояние из-за этого серьезного заболевания часто меняется. Ей то хорошо, то своим поведением она демонстрирует, что чувствует себя весьма неважно, — рассказал он.

Вирус обнаружили при исследовании помета животных. Предполагается, что они заразились им от персонала. В феврале этого года в Пражском зоопарке также заразились коронавирусом две гориллы, два льва и три тигра, добавляет ТАСС.

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