«Меня выманили»: правозащитника Меркулова избили на юге Москвы
Трое неизвестных на юге Москвы совершили нападение на общественного деятеля, политолога и правозащитника Дениса Меркулова. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам пострадавший.
Инцидент произошел в среду, 17 марта, в ресторане на Большой Дорогомиловской улице.
— Под предлогом мирной беседы меня выманил в кафе один знакомый. Нападавшие пытались отнять телефон и сумку с деньгами, — сказал Меркулов.
Затем, по его словам, завязалась драка:
— Меня несколько раз ударили. Я вышел из кафе, перебежал через дорогу, они последовали за мной.
Чтобы отпугнуть злоумышленников, правозащитнику пришлось применить травматическое оружие:
— Я достал травмат, чтобы хоть как-то их припугнуть. И они после этого отстали от меня, — поделился собеседник «ВМ».
Мужчина также сообщил, что уже снял побои и написал заявление в полицию. По его словам, обидчиков «привлекут к уголовной ответственности».
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