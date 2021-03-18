«Меня выманили»: правозащитника Меркулова избили на юге Москвы

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Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улица Карта всех событий

Трое неизвестных на юге Москвы совершили нападение на общественного деятеля, политолога и правозащитника Дениса Меркулова. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам пострадавший.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, в ресторане на Большой Дорогомиловской улице.

— Под предлогом мирной беседы меня выманил в кафе один знакомый. Нападавшие пытались отнять телефон и сумку с деньгами, — сказал Меркулов.

Затем, по его словам, завязалась драка:

— Меня несколько раз ударили. Я вышел из кафе, перебежал через дорогу, они последовали за мной.

Чтобы отпугнуть злоумышленников, правозащитнику пришлось применить травматическое оружие:

— Я достал травмат, чтобы хоть как-то их припугнуть. И они после этого отстали от меня, — поделился собеседник «ВМ».

Мужчина также сообщил, что уже снял побои и написал заявление в полицию. По его словам, обидчиков «привлекут к уголовной ответственности».

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