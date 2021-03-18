Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Меня выманили»: правозащитника Меркулова избили на юге Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

«Меня выманили»: правозащитника Меркулова избили на юге Москвы

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улицаКарта всех событий

Трое неизвестных на юге Москвы совершили нападение на общественного деятеля, политолога и правозащитника Дениса Меркулова. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам пострадавший.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, в ресторане на Большой Дорогомиловской улице.

— Под предлогом мирной беседы меня выманил в кафе один знакомый. Нападавшие пытались отнять телефон и сумку с деньгами, — сказал Меркулов.

Затем, по его словам, завязалась драка:

— Меня несколько раз ударили. Я вышел из кафе, перебежал через дорогу, они последовали за мной.

Чтобы отпугнуть злоумышленников, правозащитнику пришлось применить травматическое оружие:

— Я достал травмат, чтобы хоть как-то их припугнуть. И они после этого отстали от меня, — поделился собеседник «ВМ».

Мужчина также сообщил, что уже снял побои и написал заявление в полицию. По его словам, обидчиков «привлекут к уголовной ответственности».

Читайте также: Жителя Подмосковья подозревают в жестоком убийстве собственной сестры

ЧечнянападениеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте