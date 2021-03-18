Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Бегунья на средние дистанции Надежда Федорова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Федорова обвиняется в попытке использовать запрещенную субстанцию. Срок ее дисквалификации начался с 20 июня 2019 года и истечет 19 июня 2021 года.

За подобное нарушение от соревнований также отстранен ходок Роман Георгиев. Он отбудет наказание с 20 июня 2019 года по 19 июня 2021 года.

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