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Забравшегося в электрощиток кота спасли на юге столицы
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Забравшегося в электрощиток кота спасли на юге столицы

Юлия Курганова

Город
Севастопольский проспектКарта всех событий

Забравшегося в распределительный щиток кота спасли на юге столицы. Животное нашло место, где его никто не беспокоил, но выбраться самостоятельно уже не могло.

Инцидент случился на Севастопольском проспекте. Кот забежал в подъезд пять дней назад, его хозяина найти не удалось. Животное от страха пряталось в щели и укромные уголки подъезда.

В итоге питомец забрался в распределительный щит, жильцам пришлось отключить его, чтобы обезопасить животное. Выгнать кота из укромного места не удавалось, в итоге пришлось вызвать сотрудников «СпасРезерва».

Чтобы уберечься от зубов и когтей кота и вытащить его из щита, спасателю пришлось надеть каску, боевку и плотные перчатки.

В результате кота вытащили из щитка. Его хозяина сразу не нашли, но отпускать животное на волю спасатели не стали. После обхода по подъездам хозяин животного все-таки был найден, передает РЕН ТВ.

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