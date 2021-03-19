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Москвичка передала в дар Музею Победы около 70 редких снимков военных лет
Любительские снимки принадлежали дяде москвички / Фото: пресс-служба Музея Победы

Москвичка передала в дар Музею Победы около 70 редких снимков военных лет

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 70 уникальных снимков пополнили фонды Музея Победы. Подлинные фотографии военных лет передала в дар музею жительница Москвы Маргарита Михальчук. Любительские кадры принадлежали ее дяде, офицеру штаба 4-й воздушной армии комбригу Ивану Павловичу Котельникову. Об этом сообщается в пятницу, 19 марта, в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что большую часть коллекции составляют снимки мая-июля 1945 года, которые были сделаны в Германии. На фото запечатлены виды военного Берлина, сцены отдыха солдат и офицеров Красной Армии, а также портреты самого Ивана Павловича и его однополчан. Среди редких сюжетных снимков — торжественный обед 1 июня 1945 года в честь Дня Победы, товарищеская игра в волейбол между маршалом Константином Рокоссовским и личным составом женского авиаполка и многие другие.

Москвичка передала в дар Музею Победы около 70 редких снимков военных летФото: пресс-служба Музея Победы

— Эти фотографии привез с войны мой дядя. После его смерти, в конце 1970-х годов, снимки хранила я. К сожалению, у меня нет близких родственников, и я очень не хотела, чтобы эти уникальные кадры пропали, поэтому решила передать их в музей. Я очень благодарна сотрудникам музея, которые проделали огромную научную работу — расшифровали подписи фото, идентифицировали людей, места и события, которые запечатлены на снимках, — рассказала москвичка.

Также она передала в музей обзорную карту железных дорог Германии (1924-1938 годов издания).

Заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков отметил, что данная карта имеет уникальную историческую ценность и пополнит коллекцию «Картографические материалы».

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музей ПобедыВеликая Отечественная войнафото
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