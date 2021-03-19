Стало известно о состоянии мальчика, упавшего с 25-го этажа в Новочебоксарске

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Мальчик, выпавший с балкона в Новочебоксарске, находится в тяжелом состоянии в реанимации после операции. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные минздрава Чувашии.

18 марта пострадавшего ребенка доставили в республиканскую больницу, где экстренно была проведена операция. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь.

Глава Чувашской Республики рассказал, что ребенок утром покинул школу и оставил родителям записку. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики она не состояла.

Напомним, школьник выпал с балкона на 25-м этаже жилого дома и выжил. По информации ведомства, ребенку 11 лет. Следственный комитет ведет проверку по данному происшествию, сообщает РИА Новости.

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