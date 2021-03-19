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Диетолог назвала полезные и вредные орехи
миндаль

Диетолог назвала полезные и вредные орехи

Анастасия Колоскова

Здоровье

В топ-3 самых опасных орехов входят арахис, миндаль и макадамия, тогда как наиболее полезными являются грецкий орех, кешью и фундук, считает диетолог Мария Шубина.

Она отметила, что наиболее вредным является арахис, который по сути относится не к орехам, а к бобовой траве. Он опасен тем, что на нем нередко развиваются плесневые грибы, которые выделяют канцероген афлатоксин. Это вещество снижает иммунитет человека, а также может вызывать задержку развития.

По словам Шубиной, миндаль часто провоцирует аллергию, а макадамия является самым жирным и калорийным из всех орехов.

— В топ-3 полезных орехов у меня бы вошли грецкие орехи, это чемпионы по содержанию омега-3 среди орехов. Второе место достанется кешью за самую низкую калорийность и за самое высокое содержание белка. Третье место — фундук, он рекордсмен по содержанию магния — естественного антистрессового фактора, — цитирует диетолога «Звезда».

Специалист порекомендовала употреблять ежедневно не более 20 — 40 граммов орехов, отметив, что каждый из их видов по-своему полезен.

Ранее Елена Малышева отнесла арахис и грецкий орех к суперпродуктам, которые способны продлить жизнь.

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