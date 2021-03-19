Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Два человека погибли в результате взрыва в доме в подмосковных Химках. Еще двое пострадали. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

В МЧС «ВМ» сообщили, что в результате взрыва погибли один ребенок и один взрослый. По данным ведомства, всего в результате взрыва пострадало три человека.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Ранее сообщалось, что под завалами после взрыва оказались двое детей. Одного из них удалось спасти.

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