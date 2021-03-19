Ученые нашли неожиданные плюсы лишнего веса у женщин

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

У женщин с высоким содержанием жира в организме меньше рисков умереть от сердечных заболеваний. К такому выводу пришли калифорнийские ученые, проанализировав данные более 11 тысяч американцев.

Авторы исследования разделили участников на четыре группы по процентному соотношению жира и мышц в организме: низкая мышечная масса и низкое содержание жира; низкая мышечная масса и высокий показатель жира; высокая мышечная масса и низкий уровень жира, а также высокая мышечная масса и высокое содержание жира.

Эксперты пришли к выводу, что обладатели высокой мышечной массы обоих полов были реже подвержены заболеваниям сердца, сообщается в публикации издания Journal of American Heart Association.

Однако уровень смертности от сердечных болезней у представительниц прекрасного пола с большим количеством мышц и высоким процентом жира оказался на 42 процента ниже, чем у женщин с низкой мышечной массой и небольшим количеством жира.

Так, по мнению исследователей, высокий процент содержания жира у женщин связан с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний независимо от количества мышц.

Исследователь порекомендовали женщинам в целях профилактики болезней сердца уделить внимание наращиванию мышечной массы, а не сосредотачиваться на похудении.

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