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Программу перевода авто с бензина на газ разработали в Минпромторге
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Программу перевода авто с бензина на газ разработали в Минпромторге

Елена Фролова

Общество

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует осуществить перевод модели российского автопрома с бензина на сжиженный нефтяной газ и компримированный природный газ. Об этом сообщил портал New Inform.

При этом отмечается, что ведомство не собирается выдвигать техническое решение самостоятельно. Министерство заявило, что окажет господдержку предприятиям, которые предложат не менее двух вариантов технической реализации подобного перехода.

— Основной целью проекта является формирование библиотеки типовых, иными словами серийных, решений по переоборудованию на газ в отношении массово выпускаемых моделей транспортных средств российского производства, — пояснили в Минпромторге.

Пока размер государственной поддержки не уточняется. Согласно задумке, реестр готовых решений будет составлен к 1 июня. В него должны войти все необходимые технические документы по каждому из типовых решений, а также сведения об изготовителе и установках оборудования.

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