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Доктор Комаровский дал главный совет современным бабушкам по воспитанию детей
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский дал главный совет современным бабушкам по воспитанию детей

Виктория Федотова

Общество

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал совет молодым бабушкам по воспитанию детей. Он заявил, что за последние 20 лет в педиатрии изменились технологии ухода за детьми.

Врач отметил, то сегодня у матерей есть стиральные машины, одноразовые подгузники и салфетки, системы наблюдения за детьми. Изменились коляски и одежда, благодаря которым с малышами можно гулять в любую погоду.

— Главное, что вы можете советовать, это то, что воспитание детей в XXI веке заметно меньше стало подвигом. Это счастье, если вы умеете пользоваться современными устройствами. Вы должны сказать детям, чтобы они учились воспитывать детей по-современному и учиться вместе с ними, — объяснил Комаровский.

Важно, чтобы бабушка понимала, что родители принимают решения, тогда как бабушка помогает. У нее должно быть врем и на внуков, и на себя и на дедушку.

Видео опубликовано на YouTube.

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