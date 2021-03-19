Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена

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Слова президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина являются неприемлемыми для главы государства, российский лидер достойно ответил американскому коллеге. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 19 марта.

По его словам, заявление Байдена не относится к словам, которые можно просто принять.

— Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин — прим. «ВМ») очень умный и дал роскошный ответ, — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

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