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Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Слова президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина являются неприемлемыми для главы государства, российский лидер достойно ответил американскому коллеге. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 19 марта.

По его словам, заявление Байдена не относится к словам, которые можно просто принять.

— Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин — прим. «ВМ») очень умный и дал роскошный ответ, — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

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Россия и СШАРеджеп ЭрдоганВладимир Путин
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