Астролог рассказала, как найти общий язык со свекровью

кадр из фильма «Если свекровь – монстр»

Часто бывает так, что матери не принимают избранниц своих сыновей. Астролог Юлиана Миляева рассказала, как бороться с «токсичными» свекровями в зависимости от их знака зодиака.

Овен

Свекровь-Овен находится в тройке самых «токсичных» родственников из всего зодиакального круга. Астролог советует держать дистанцию и проявлять железную выдержку до момента рождения ребенка. После этого отношение свекрови сменится на прям противоположное.

Телец

Свекрови этого знака зодиака делятся на два типа: мучающие сына и его избранницу гиперопекой и практически родные матери. Тельцы очень добрые, однако до момента, пока точно знают, что спутница их сына не притворяется и действительно его любит. Для того, чтобы найти общий язык с свекровью-Тельцом, стоит проявить вежливость и заботу.

Близнецы

С ними стоит быть радостными, общительными и общаться на равных. Со свекровями-Близнецами можно вполне стать лучшими подружками. Однако дружба будет длится до того момента, пока спутница сына будет казаться свекрови достаточно веселой.

Рак

Второй знак зодиака, под которым рождаются «токсичные» свекрови. Она будет звонить своем сыну несколько раз на дню, уточняя покушал ли он и тепло ли одет. Победить такую женщину можно исключительно игрой на опережение. Астролог советует девушкам самим напрашиваться в гости, душить заботой и гиперопекой, постоянно звонить и интересоваться не нужно ли свекрови что-нибудь.

Лев

У свекрови Льва настолько насыщенная жизнь, что в ней нет времени для того, чтобы лезть в отношения к своему сыну. Ей нужно строить карьеру, заигрывать с мужчинами, так что ей до вас будет просто некогда. Однако и помогать она не собирается. Не ожидайте от нее, что она согласится просто так посидеть со своими внуками.

Дева

Представительницы этого знака зодиака будут вести себя с избранницами своего сына точно также, как с ними вела в свое время их свекровь. В случае токсично варианта победить ее можно будет исключительно полной безупречностью со своей стороны.

Весы

Свекровь-Весы воплощение интеллигенции, так что от спутницы своего сына они будут требовать того же. Найти к ним подход легко — следует одеваться сдержанно, проявлять манеры аристократки, соблюдать чистоту речи. Неформалкам такая свекровь будет не сильно рада.

Скорпион

Лучший союзник для любой девушки. Вряд ли она будет проявлять к избраннице своего сына какой-либо негатив, даже если она разведет дома свинарник и откажется рожать детей. Однако Скорпионы не переносят лжи, так что если свекровь ее почует — отношение измениться на строго противоположное.

Стрелец

На свекровей этого знака зодиака не стоит рассчитывать, как на своих матерей. Они довольно приятны в общении, но особой поддержки своим сыновьям и их избранницам Стрельцы оказывать не будут.

Козерог

Для свекровей-Козерогов сын всегда окажется прав. Кроме этого она хороша во всем: она примет спутницу своего сына в семью, будет ее любить и поддерживать. Но не стоит искать у нее защиты, если вас обижает муж.

Водолей

Свекрови, родившиеся под этим знаком зодиака больше похожи на некий чудачек. У них может быть множество странных хобби: от составления натальных карт и эзотерики, до походов по барам с подружками. Однако у них нет привычки лезть в личную жизнь своего сына.

Рыбы

Свекровь-Рыба довольно мила женщина. Однако она в зависимости от настроения может превращаться в драматическую актрису и симулировать болезнь. Однако это один из немногих знаков зодиака, который больше всего заинтересован в отношениях для своего сына, так что астрологи советуют расслабиться и быть собой, пишет Cosmopolitan.

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