Набиуллина: Инфляция в РФ к концу 2021 года будет ниже текущей, но выше 4 процентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Инфляция в России к концу 2021 года будет ниже текущих значений, однако выше четырех процентов. Об этом в пятницу, 19 марта, заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

— У нас в апреле опорное заседание, и мы будем обновлять весь прогноз, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели — выше четырех процентов, — сообщила Набиуллина во время пресс-конференции.

Также она отметила, что ЦБ необходимо вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. Сделать это необходимо как можно быстрее, так как, если отложить сейчас, то потом придется поднять ключевую ставку сильнее.

Уточняется, что ЦБ РФ в пятницу, 19 марта, впервые с 2018 года поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых, пишет РИА Новости.

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