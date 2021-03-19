Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Набиуллина: Инфляция в РФ к концу 2021 года будет ниже текущей, но выше 4 процентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Набиуллина: Инфляция в РФ к концу 2021 года будет ниже текущей, но выше 4 процентов

Никита Абрамов

Экономика

Инфляция в России к концу 2021 года будет ниже текущих значений, однако выше четырех процентов. Об этом в пятницу, 19 марта, заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

— У нас в апреле опорное заседание, и мы будем обновлять весь прогноз, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели — выше четырех процентов, — сообщила Набиуллина во время пресс-конференции.

Также она отметила, что ЦБ необходимо вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. Сделать это необходимо как можно быстрее, так как, если отложить сейчас, то потом придется поднять ключевую ставку сильнее.

Уточняется, что ЦБ РФ в пятницу, 19 марта, впервые с 2018 года поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых, пишет РИА Новости.

Читайте также: Набиуллина оценила темпы восстановления экономики России

инфляция в РФвыдача кредитовЭльвира Набиуллина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте