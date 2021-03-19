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Незаконную надстройку двух мансардных этажей ликвидировали в Дорогомилове
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Незаконную надстройку двух мансардных этажей ликвидировали в Дорогомилове

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район ДорогомиловоКарта всех событий

В столичном районе Дорогомилово были демонтированы два незаконнонадстроенных мансардных этажа. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в пятницу, 19 марта.

Он отметил, что специалисты пресекли незаконную реконструкцию здания по адресу Кутузовский проспект, владение 36, строение 42. На участке был размещен комплекс зданий, одно из которых использовалось под прачечную и офисы. Оно было самовольно достроено до третьего этажа.

— За счет незаконной реконструкции площадь объекта увеличилась на две тысячи квадратных метров. Госинспекцией были приняты меры по пресечению незаконного строительства, — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, в настоящий момент параметры здания приведены в соответствие с технической документацией.

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