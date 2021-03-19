Американские ученые заявили, что аспирин способен понизить смертность от COVID-19

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Небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с коронавирусом, а также уменьшить необходимость в их госпитализации. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказали ученые Университета Джорджа Вашингтона в столице США.

Исследование проводилось с марта по июль 2020 года на 400 пациентах по всей стране.

— Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, то поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19, — рассказал ученый Джонатан Чоу.

Согласно результатам исследования, существует связь между низкими дозами аспирина и облегчением течения тяжести COVID-19.

Ученый добавил, что данное открытие является огромным успехом, так как дешевизна аспирина делает его самым доступным препаратом для профилактики коронавируса, пишет РИА Новости.

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