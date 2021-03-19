Центральный банк России увеличил курсы евро и доллара на 20-22 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс доллара увеличился до 74,139 рубля, подорожав на 48,08 копейки. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на официальные данные, установленные Центральным банком России на 20, 21 и 22 марта.

В свою очередь, евро по сравнению с показателями на 19 марта увеличился до 88,433 рубля. Прирост составил 31,57 копейки. При этом цена бивалютной корзины, в которую входят 0,55 доллара и 0,45 евро, подросла до 80,5713 рубля.

Отмечается, что ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что рубль получит шанс на укрепление в том случае, если Центробанк РФ поднимет ключевую процентную ставку. Она также высказала мнение о том, что российская валюта была недооценена на 15 процентов по отношению к доллару и на 12 процентов – к евро.

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