Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центральный банк России увеличил курсы евро и доллара на 20-22 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Центральный банк России увеличил курсы евро и доллара на 20-22 марта

Елена Фролова

Экономика

Курс доллара увеличился до 74,139 рубля, подорожав на 48,08 копейки. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на официальные данные, установленные Центральным банком России на 20, 21 и 22 марта.

В свою очередь, евро по сравнению с показателями на 19 марта увеличился до 88,433 рубля. Прирост составил 31,57 копейки. При этом цена бивалютной корзины, в которую входят 0,55 доллара и 0,45 евро, подросла до 80,5713 рубля.

Отмечается, что ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что рубль получит шанс на укрепление в том случае, если Центробанк РФ поднимет ключевую процентную ставку. Она также высказала мнение о том, что российская валюта была недооценена на 15 процентов по отношению к доллару и на 12 процентов – к евро.

Читайте также: Экономист предрек рост цен на мировых рынках из-за избытка долларов

курс еврокурс рублякурс доллара
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте