Власти Москвы прокомментировали повышение ключевой ставки Центробанком

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Банк России (ЦБ) сегодня, 19 марта, объявил о повышении ключевой ставки до 4,5 процента годовых. Влияние этого решения на столицу объяснила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева в пятницу, 19 марта.

Отмечается, что решение ЦБ продиктовано ускорением инфляции в сырьевом секторе и ростом цен на строительные материалы. Занять деньги и вложить их в строительные проекты выгоднее сейчас, а не через год, рассказывает Мария Багреева.

Ставки, по которым власти города брали займы, почти не изменятся в результате действий ЦБ. Восстановление экономики в свою очередь не должно сказаться на доходности выпущенных облигаций. Более того, это является индикатором роста прибыли столичных компаний, что приведет к росту собираемых налогов, отметила она в Telegram-канале «Экономика Москвы».

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