Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы прокомментировали повышение ключевой ставки Центробанком
Фото: moscow-live.ru

Власти Москвы прокомментировали повышение ключевой ставки Центробанком

Иван Юминов

Город

Банк России (ЦБ) сегодня, 19 марта, объявил о повышении ключевой ставки до 4,5 процента годовых. Влияние этого решения на столицу объяснила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева в пятницу, 19 марта.

Отмечается, что решение ЦБ продиктовано ускорением инфляции в сырьевом секторе и ростом цен на строительные материалы. Занять деньги и вложить их в строительные проекты выгоднее сейчас, а не через год, рассказывает Мария Багреева.

Ставки, по которым власти города брали займы, почти не изменятся в результате действий ЦБ. Восстановление экономики в свою очередь не должно сказаться на доходности выпущенных облигаций. Более того, это является индикатором роста прибыли столичных компаний, что приведет к росту собираемых налогов, отметила она в Telegram-канале «Экономика Москвы».

Читайте также: Экономист предрек рост цен на мировых рынках из-за избытка долларов

экономикаЦБ РоссииМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте