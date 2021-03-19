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Около 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом
Фото: Анна Быкова

Около 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом

Никита Абрамов

Город

Около 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом, а 10 миллионов высадят на майские праздники. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом году. Примерно 50 миллионов цветов, включая и осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенне-летнего периода. К этому мы готовы, — цитирует Бирюкова «Москва 24».

Заммэра добавил, что на майские праздники столицу украсят около 10 миллионов тюльпанов. По его словам, озеленение города будет проводиться в соответствии с агросроками. На данный момент готова рассада отечественного производителя.

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озеленение МосквыПетр Бирюковцветы
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