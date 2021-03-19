Спасатели достали маленьких детей из запертой квартиры на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Россия, Москва, Старокачаловская улица Карта всех событий

Дежурная смена спасателей Московского авиационного центра спасла маленьких детей, которые оказались заперты в квартире в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в пятницу, 19 марта.

— Как это часто бывает, мама вышла на лестничную площадку вынести мусор, а дочки полутора и четырех лет закрыли за ней дверь на щеколду. Пока мы вскрывали квартиру, приехал взволнованный отец малышек, — рассказал старший дежурный смены Евгений Шиланов.

Детей в квартире на улице Старокачаловской удалось освободить, а родители смогли попасть домой. С девочками ничего не случилось, отметили в пресс-службе ведомства. Там также предупредили о том, что не следует оставлять детей одних дома, даже если вы ненадолго покидаете квартиру.

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